Kontrat yoksa forma da yok!

Yeni kontrat görüşmeleri zam istediğ için olumsuz sonuçlanan Sinan Gümüş, Antalyaspor maçının kadrosunda kendisine yer bulamadı.

13 Mart 2019, Çarşamba 06:05
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Kontrat yoksa forma da yok!

Hafta içinde Galatasaray’la yaptığı yeni kontrat görüşmelerinden olumsuz sonuçla ayrılan ve zam isteyen Sinan Gümüş, Antalyaspor maçının kadrosunda kendisine yer bulamadı. Fatih hocanın, genç forveti gözden çıkardığı iddia ediliyor.

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Süper Lig’den birçok kulübün, şimdiden Sinan’la temasa geçtiği belirtiliyor. Galatasaray Yönetimi ise sezon sonuna kadar Sinan’a yeni bir teklif sunmayı düşünmüyor.

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