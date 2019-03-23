Kontenjanda yer açılacak

Fenerbahçe’nin kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunuyor. Kameni ve Benzia, TFF’ye bildirilen listede yer almıyor. Sezon sonunda Benzia, Slimani, Skrtel, Neustadter ile yollar ayrılacak.

Frey, İspanya’nın Leganes takımına kiralanan Reyes ve Kameni de teklif gelmesi halinde gönderilecek. Yabancı sayısı 9’a düşecek. Eğer sözleşmeleri bitecek olan Valbuena ve Soldado’nun yanı sıra kiralık Ayew de giderse, Sarı- Lacivertliler transfer sezonuna İsla, Jailson, Eljif, Zajc, Moses ve Dirar olmak üzere sadece 6 yabancıyla girecek.