Konoplyanka'da fark bir milyon Euro

Fenerbahçe, Ukraynalı yıldız için Schalke’ye 3 milyon Euro teklif etti. Alman ekibi ise 5 milyon Euro’dan 4 milyon Euro’ya düştü. Tarafların anlaşması an meselesi.

21 Haziran 2019, Cuma 06:01
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Konoplyanka'da fark bir milyon Euro

Yevhen Konoplyanka için Fenerbahçe ile Schalke arasında kıran kırana bir pazarlık sürüyor. Mavi-Beyazlılar, senelik maliyeti vergilerle birlikte 4 milyon Euro’yu geçen 29 yaşındaki futbolcuyu bir an önce elden çıkarmak istiyor. Schalke, Fenerbahçe’yle yapılan görüşmelerde kapıyı 5 milyon Euro’dan açtı.

Sarı- Lacivertliler ise masaya 3 milyon Euro ile oturdu. Alman ekibiyle pazarlıkları yürüten Comolli, bu teklifte ısrarcı olunca Schalke istediği ücreti 4 milyon Euro’ya düşürdü.

Oyuncuda sorun yok

Yönetimle sürekli temas halinde olan Fransız sportif direktör, Mavi- Beyazlılar’ın bu adımı sonrası rakamı yükseltip yükseltmeme konusunda haber bekliyor. Tarafların 1 milyon Euro’luk fark konusunda anlaşıp orta yolu bulmaları bekleniyor.

Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka ile 3 sene için 9 milyon Euro’ya prensip anlaşmasına vardı

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