Yevhen Konoplyanka için Fenerbahçe ile Schalke arasında kıran kırana bir pazarlık sürüyor. Mavi-Beyazlılar, senelik maliyeti vergilerle birlikte 4 milyon Euro’yu geçen 29 yaşındaki futbolcuyu bir an önce elden çıkarmak istiyor. Schalke, Fenerbahçe’yle yapılan görüşmelerde kapıyı 5 milyon Euro’dan açtı.

Sarı- Lacivertliler ise masaya 3 milyon Euro ile oturdu. Alman ekibiyle pazarlıkları yürüten Comolli, bu teklifte ısrarcı olunca Schalke istediği ücreti 4 milyon Euro’ya düşürdü.

Oyuncuda sorun yok

Yönetimle sürekli temas halinde olan Fransız sportif direktör, Mavi- Beyazlılar’ın bu adımı sonrası rakamı yükseltip yükseltmeme konusunda haber bekliyor. Tarafların 1 milyon Euro’luk fark konusunda anlaşıp orta yolu bulmaları bekleniyor.

Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka ile 3 sene için 9 milyon Euro’ya prensip anlaşmasına vardı