Yevhen Konoplyanka için Fenerbahçe ile Schalke arasında kıran kırana bir pazarlık sürüyor. Mavi-Beyazlılar, senelik maliyeti vergilerle birlikte 4 milyon Euro’yu geçen 29 yaşındaki futbolcuyu bir an önce elden çıkarmak istiyor. Schalke, Fenerbahçe’yle yapılan görüşmelerde kapıyı 5 milyon Euro’dan açtı.
Sarı- Lacivertliler ise masaya 3 milyon Euro ile oturdu. Alman ekibiyle pazarlıkları yürüten Comolli, bu teklifte ısrarcı olunca Schalke istediği ücreti 4 milyon Euro’ya düşürdü.
Oyuncuda sorun yok
Yönetimle sürekli temas halinde olan Fransız sportif direktör, Mavi- Beyazlılar’ın bu adımı sonrası rakamı yükseltip yükseltmeme konusunda haber bekliyor. Tarafların 1 milyon Euro’luk fark konusunda anlaşıp orta yolu bulmaları bekleniyor.
Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka ile 3 sene için 9 milyon Euro’ya prensip anlaşmasına vardı