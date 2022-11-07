Temsilcilerimiz Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitererek katıldığı Koferans Ligi play-off kura çekimi saat 16:00'da House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak aktarılacak.
Konferans Ligi'nde yer alan diğer temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor gruplarını lider olarak tamamladıkları için, play-off turunda yer almayacaklar.
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Başakşehir; Fiorentina, Hearts ve Rigas ile mücadele ettiği gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Sivasspor ise Cluj, Ballkani ve Slavia Prag ile mücadele ettiği grubu lider tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Trabzonspor ise, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu grupta üçüncü olmuştu.
PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ
İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.
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KURA ÇEKİMİNE KATILACAK TAKIMLAR
Trabzonspor
Fiorentina
Anderlecht
Lech Poznan
Partizan
Dnipro-1
Gent
CFR Cluj
Basel
Bodo/Glimt
Ludogorets
Sheriff
Karabağ
AEK Larnaca
Braga
Lazio