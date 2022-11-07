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Konferans Ligi'nde kura günü: Trabzonspor'un rakibi belli oluyor

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizden Trabzonspor'un yer aldığı Konferans Ligi play-off turu için kura çekimi Nyon'da gerçekleştirilecek.

07 Kasım 2022, Pazartesi 10:09 Son Güncelleme:
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Konferans Ligi'nde kura günü: Trabzonspor'un rakibi belli oluyor

Temsilcilerimiz Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitererek katıldığı Koferans Ligi play-off kura çekimi saat 16:00'da House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak aktarılacak.

Konferans Ligi'nde yer alan diğer temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor gruplarını lider olarak tamamladıkları için, play-off turunda yer almayacaklar.

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Başakşehir; Fiorentina, Hearts ve Rigas ile mücadele ettiği gruptan lider olarak çıkmayı başardı. Sivasspor ise Cluj, Ballkani ve Slavia Prag ile mücadele ettiği grubu lider tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Trabzonspor ise, Monaco, Kızılyıldız ve Ferencvaros'un olduğu grupta üçüncü olmuştu.

PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ 

İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

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KURA ÇEKİMİNE KATILACAK TAKIMLAR 

Trabzonspor

Fiorentina

Anderlecht

Lech Poznan

Partizan

Dnipro-1

Gent

CFR Cluj

Basel

Bodo/Glimt

Ludogorets

Sheriff

Karabağ

AEK Larnaca

Braga

Lazio

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