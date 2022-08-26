UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, bugün İstanbul’da bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Kura çekimini Fenerbahçe ’nin önemli isimlerinden olan ve son olarak Fatih Karagümrük’te teknik direktörlük görevi üstlenen Volkan Demirel ile kariyerinde Lens, Liverpool, Slavia Prag formaları giyen eski futbolcu Vladimir Smicer gerçekleştirdi. Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden İstanbul Başakşehir, kura çekimine 1’inci torbadan katılırken; Demir Grup Sivasspor ise 3’üncü torbada yer aldı. Kura çekiminde 32 takım, 4’erli 8 gruba dağıldı. Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu;

A Grubu: İstanbul Başakşehir, Fiorentina, Hearts, RFS

B Grubu: West Ham United, Steaua Bükreş, Anderlecht, Silkeborg

C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Wien, Lech Poznan

D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovacko

E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon, Vaduz, Dnipro

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden

G Grubu: Slavia Prag, CFR Cluj, Sivasspor, Ballkani

H Grubu: Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris, Pyunik

TURNUVA FORMATI

Avrupa Konferans Ligi’nde grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

İLK MAÇLAR 8 EYLÜL’DE, FİNAL KARŞILAŞMASI EDEN ARENA’DA

Avrupa Konferans Ligi’nde grup maçları 8 Eylül’de başlayacak ve 3 Kasım’da sona erecek. Bu organizasyonda final karşılaşması, 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)