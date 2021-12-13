UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nu 3. sırada bitiren Fenerbahçe ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil edecek. Konferans Ligi kura çekimi öncesi Fenerbahçeli taraftarlar, muhtemel rakipleri ve Avrupa'nın 3 numaralı kupasının statüsünü merak ediyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? UEFA Konferans Ligi ne zaman başlıyor? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak. Kura çekiminin resmi yayıncı Exxen'den naklen yayınlanması bekleniyor. Kura çekiminin saati ise henüz belli değil.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Tottenham (İngiltere) ya da Vitesse (Hollanda)

Karabağ (Azerbaycan)

UEFA Avrupa Konferans Ligi nedir?

UEFA, yeni organizasyonun amacını Avrupa'da daha fazla takımın yer alması olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2021-2022 sezonu itibarıyla düzenlenmeye başlayan Konferans Ligi haziran ayında eleme maçlarıyla başladı. Üç ön eleme ve bir Play-Off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

Avrupa Konferans Ligi statüsü nasıl?

Her grupta 4 takım yer alacak ve gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım son 16 turuna yükseliyor. Gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takım ile UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren 8 takım arasında eleme turu oynuyor. Burada tur atlayan takımlar son 16 turuna adını yazdırıyor.

UEFA Konferans Ligi kazanan takımın ödülü ne?

5-12 Ağustos tarihlerinde ilk maçları oynanan UEFA Konferans Ligi'ni kazanan takım bir sonraki sezonda UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazanacak.



