Temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor ülkemizi bu sezon Konferans Ligi gruplarında temsil edecek. Başakşehir 1. torbada, Sivasspor ise 3. torbada yer alıyor.

Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2022-2023 sezonu grup maçları kurası İstanbul'da çekilecek. Saat 15.30'da başlayacak kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

TORBALAR

1. Torba: Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham

2. Torba: Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Liberec

3. Torba: Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz

4. Torba: Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani

FİNAL ÇEKYA'DA

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.