Fenerbahçe , bu akşam Avrupa Ligi’ndeki son maçını oynadıktan sonra yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek.

İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşamki maçların ardından netlik kazanacak.

Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?

3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.

Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.