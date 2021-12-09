Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
Fenerbahçe, bu akşam Avrupa Ligi’ndeki son maçını oynadıktan sonra yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek. İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşamki maçların ardından netlik kazanacak. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe , bu akşam Avrupa Ligi’ndeki son maçını oynadıktan sonra yoluna Konferans Ligi’nden devam edecek.
İlk kez bu sezon düzenlenmeye başlayan UEFA’nın yeni turnuvasında muhtemel rakipler, bu akşamki maçların ardından netlik kazanacak.
Sarı-Lacivertliler, Konferans Ligi’ndeki grup ikincilerinden biriyle eşleşecek.
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
3 numaralı turnuvanın Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek ve Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.
Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.