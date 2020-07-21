İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United ve Tottenham, Valencia'nın Fransız yıldızı Geoffrey Kondogbia'nın peşindeler. Valencia'nın oyuncu satma planlarının, transferde Premier Lig ekiplerine avantaj sağlayacağı aktarılıyor.

FootMercato ve The Sun'ın haberine göre İspanya La Liga'yı 9. sırada bitiren Valencia, finansal sıkıntılar nedeniyle 8 oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Kondogbia'nın da Premier Lig'e satışına sıcak bakılıyor.

Ferran Torres, Dani Parejo, Rodrigo Moreno, Goncalo Guedes, Jasper Cillessen, Denis Cheryshev ve Kevin Gameiro yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu yaz Valencia'dan ayrılması beklenen yıldızlar olarak dikkat çekiyorlar.