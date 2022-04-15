Konami Digital Entertainment B.V. bugün itibarıyla PvP çok oyunculu simülasyon oyunu CRIMESIGHT'ın Steam® üzerinden dünya çapında yayınlandığını duyurdu.

Oyunun “Project Winter” (Other Ocean Interactive) adlı oyunu da içeren bundle sürümü şimdi %10 indirimli. Bu fırsatı kaçırmayın!

CRIMESIGHT an itibarıyla Steam® üzerinden satın alınabilir. Oyuncular ayrıca CRIMESIGHT orijinal oyun müziği ve toplam 144 oyun içi simgeyi içeren Deluxe sürümüne de sahip olabilirler. Oyun içi simgeler ya da orijinal oyun müzikleri DLC olarak ayrı ayrı da satın alınabilir.

CRIMESIGHT tüm dünyada aynı anda yayınlandı ve Japonca, İngilizce, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Korece, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca (İspanya - İspanyolca) ve Portekizce (Brezilya-Portekizce) olmak üzere 11 dili destekliyor.

CRIMESIGHT Hakkında

Londra, 2075. Ağ verilerine dayalı olarak gelecekteki suçları tahmin etmek için Foresight AI adlı son teknoloji bir tahmin sistemi geliştirilmiş ve dünya çapında suç oranı %90 oranında azaltılmıştır. Ne var ki sistem, kısa süre sonra, dünyayı yıkıma götürebilecek kaçınılmaz bir olayı öngörür. Bunun üzerine Foresight AI geliştiricileri, bu tüyler ürpetici suçlar gerçekleşmeden önce izleyip çözebilen yeni bir yapay zeka ortaya koyarlar ve ona klasik edebiyatın eşsiz dedektifine bir gönderme mahiyetinde "Sherlock" adını verirler.

Birkaç vaka üzerinde çalışırken, Sherlock korkunç gerçeği keşfeder: Avını bekleyen bir örümcek misali tüm bu vakaların ardında Sherlock'un yeteneklerine rakip olabilecek bir yapay zeka olan Moriarty yatmaktadır

CRIMESIGHT’ta oyunculardan biri cinayet işleyen "kötü adam" rolünü üstlenirken, diğeri de kötü adamın gelecekteki kurbanı olan "hedef" rolünü üstleniyor. Moriarty tarafındaki oyuncu, suçu işleyebilmek için hedefleri yerine getirmeye çalışırken Sherlock tarafındaki oyuncular da bunun olmasını engellemeye çalışıyorlar. Oyun boyunca hem hedef hem de katil yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor. Peki siz hangi taraftasınız?