Oyuncuların profesyonel arenalarda kozlarını paylaştığı organizasyonlar gelişmeye devam ettikçe espora olan ilgi de her geçen gün artıyor. Öyle ki artık bir meslek olarak kabul edilen esporculuk, birçok gencin hayalini süslüyor. Üstelik organizasyonların milyon dolarları aşan ödül havuzları, sektörün ne kadar gelişmiş olduğunu bizlere gösteriyor.

Günümüzde birçok profesyonel oyuncu, muhtemelen e-sporculuk kariyerlerine evlerinde bilgisayar başında oyun oynayarak başladı. Şimdiyse Japonya merkezli video oyunu ve eğlence şirketi Konami, nasıl esporcu olunacağını uygulamalı eğitimlerle gösteren bir espor okulu açtı.

Konami'nin ilk kez geçtiğimiz yıl Tokyo Game Show organizasyonunda düzenlediği okul; Pro Evo, eBaseball Powerful Pro Baseball, Dota ve Fortnite oyunları için uygulamalı eğitimler sunuyor. Okulda öğrenciler yalnızca oyun oynamakla kalmıyor, aynı zamanda kendi içeriklerini nasıl oluşturacaklarını, kendi oyun etkinliklerini nasıl planlayacaklarını öğreniyorlar ve hatta İngilizce dersleri bile alıyorlar.

Okulda eğitim veren öğretmenler, gerçek espor uzmanlarından oluşuyor. Öğrenciler, isteğe bağlı olarak yarı zamanlı dersler için ya da haftada beş gün bir yıllık kayıt yaptırabiliyorlar. Tam zamanlı öğrenciler sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda ders görüyorlar. Dersler sabah 9.40'ta başlıyor, öğle yemeği için bir saat ara veriliyor ve okul öğleden sonra 3.10'da sona eriyor.

Konami'nin espor okulu kulağa oldukça hoş gelse de herkes için uygun olduğu söylenemez zira fiyatlar biraz tuzlu. Bu noktada haftada iki kez yalnızca koçluk için 41.800 yen (396 dolar / 3035 TL), haftada dört kez iş semineri içinse 79.200 yen (750 dolar / 5748 TL) gibi bir ödeme yapmak gerekiyor.

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