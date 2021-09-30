Konami duyurdu: eFootball™ 2022 piyasaya çıktı

Konami Digital Entertainment B.V. bugün itibarıyla eFootball™ 2022'nin PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve masaüstü bilgisayarlar için Steam® üzerinde yayınlandığını duyurdu. Bu lansman, oyunun sonbahardaki ilk büyük ve ücretsiz güncellemesinden önce oyunculara fikir verecek bir nevi erken erişim sürümü mahiyetinde.

eFootball™ 2022'nin çıkışını kutlamak için, lansman sırasında Online Match (Çevrimiçi Maç) kampanyası ve “Worldwide Clubs” etkinliğini içeren eFootball™ Kick-Off kampanyası gerçekleşecek. Online Match kampanyası, oyunculara oynadıkları çevrimiçi maçların sayısına bağlı olarak Chance Deal sözleşmeleri kazanma fırsatı verecek. Chance Deal, oyunculara Sonbahar güncellemesinde gelecek Creative Teams modunda takımlarını güçlendirirken kullanabilecekleri Legendary (Efsanevi) oyuncu kartlarını edinmelerini sağlıyor.

Online Match kampanyası ise şu andan itibaren 8 Kasım 2021 01:59 UTC'ye (TSİ 04:59) kadar devam edecek. Kazanılabilecek özel ödüller şöyle:

• Chance Deal #1 –10 oyun sonrasında kazanılır

• Chance Deal #2 –15 ya da daha fazla oyun sonrasında kazanılır

• Chance Deal #3 –20 ya da daha fazla oyun sonrasında kazanılır

Worldwide Clubs özel etkinliği, oyuncuların favori kulüplerini seçerek bu kulüplerin dünyanın dört bir yanındaki rakipleriyle karşılaşmalarını sağlıyor. Bugünden itibaren oyuncular, gerçek hayattaki takımlarla hem çevrimiçi hem de çevrimdışı maçların keyfini çıkarabilecekleri eFootball™ Dünyasını keşfedebilecekler. Online Event modu, kullanıcıların ‘challenge events’ aracılığıyla birbirlerine karşı oynayabilmesine olanak tanımakta. Oyuncular her hafta 200'ün üzerinde lisanslı takımdan birini seçebilecek ve bir sonraki büyük güncellemede kullanabilecekleri GP’leri kazanmak için çeşitli görevleri tamamlayabilecekler. Kullanıcılar tercih ettikleri takımı seçtikten sonra, bu takımı yalnızca mevcut etkinlik süresince kullanabiliyorlar – bu seçim etkinlik süresi sona erdiğinde sıfırlanıyor.

Etkinlik başına iki görev (challenge) oyuncuları bekliyor; ilk görevi tamamlamak ikincinin kilidini açıyor. Oyuncular, görevleri bitirdikten sonra bile oynayabilecekleri maç sayısında herhangi bir sınırlama yaşamayacaklar. Görevi ilk kez tamamladıktan sonra kazanabilecekleri ödül azalsa da eFootball™ "Play to Win" olduğu için kullanıcılar GP toplamaya devam edebiliyorlar.

eFootball™ 2022, konsollar arasında eşleşme özelliği ile geliyor (PlayStation®5 ve PlayStation®4, Xbox Series X|S ve Xbox One) böylece oyuncular, konsol nesillerinden bağımsız olarak Event modunu eksiksiz deneyimleyebilirler. Worldwide Clubs etkinliği şu andan itibaren 8 Kasım’a kadar devam edecek.

Oyuncular ayrıca aralarından seçim yapabilecekleri dokuz orijinal Partner Club ile yapay zekaya veya bir arkadaşlarına karşı çevrimdışı oynayabiliyorlar. Oyunda şimdilik altı stadyum mevcut: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu.