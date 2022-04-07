KONAMI, AC Milan ile eFootball™ ortaklığını duyurdu

Ortaklık, 1 Temmuz 2022'de resmen yürürlüğe girecek ve AC Milan'ın stadyumu, San Siro başta olmak üzere oyuncuların 3D yüz taramaları ve İç Saha, Deplasman ve Kaleci gibi tam lisanslı formalar dahil olmak üzere bir dizi lisans hakkını kapsayacak. Lisans haklarının entegrasyon süreci 2022 yazından itibaren başlayacağı belirtiliyor. Ayrıca Konami partnerlik kapsamında, AC Milan'ın tarihindeki ilk "Resmi Antrenman Giyim Ortağı" oldu. Erkek takımının antrenman kiti, ön tarafında eFootball logosunu içerecek ve önümüzdeki birkaç ay içinde ortaklığın diğer ayrıntılarıyla birlikte piyasaya sürülecek.

Konami Digital Entertainment B.V.'nin Avrupa Başkanı Naoki Morita düşüncelerini, "KONAMI, AC Milan ile bir kez daha çalıştığı için çok heyecanlı. Avrupa'nın en büyük futbol kulüplerinden birinin Ana Ortağı olmak ve markamızın antrenman formalarında yer alması inanılmaz bir fırsat. Kulüple birlikte çalışmayı ve birlikte yenilikçi bir ortaklık yaratmayı dört gözle bekliyoruz,” sözleriyle dile getirdi.

AC Milan'ın Mali Başkanı Casper Stylsvig ise duygularını şu sözlerle ifade etti, "Konami'nin Ana Ortaklarımızdan biri olarak AC Milan ailesine katılmasından ve erkek takımı için ilk Antrenman Giyim Ortağımız olmasından dolayı mutluyuz. Bu iş birliğinin sahip olduğu potansiyel bizi hem kulüp olarak hem de marka olarak birlikte ilklere imza atmamızı sağlayacağı için heyecanlandırıyor”