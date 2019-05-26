İlk ayağı Mersin'de yapılan Komple Atlet serisinin ikinci yarışması İzmir Seha Aksoy Pisti'nde tamamlandı. 25-26 Mayıs günlerindeki dekatlon mücadelelerinde büyüklerde Yunus Pehlevan, U20'de İsmail Tekbıçak, U16'da (pentatlon) ise Ege Bartu Çakan hem ikinci ayağı kazanarak Türkiye şampiyonu oldular. U18'de ise unvanlar paylaşıldı. Türkiye Şampiyonası niteliğindeki ikinci ayağı Yasin Sosa kazandı, Komple Atlet 2019 sezonunu ise Davut Gürel zirvede noktaladı.

Büyük erkeklerde Yunus Pehlevan, 6438 puanla en iyi derecesini yenileme fırsatını 16 puanla kaçırdı ancak büyüklerde ilk kez Türkiye birinciliğine ulaştı. Bu yıl salon sezonundan sonra açık sahada da Komple Atlet'in galibi olan Yunus, ciritte 49.50'lik atışıyla Komple Atlet rekoru kırdı, ama en iyi olan branşı sırıkta 4.20'de kalınca açık ara PB yapma fırsatını tepti. Ahmet Mustafa Yılmaz, 6263 puanla ikinci sırayı alırken, disk atmada 42.42'lik bir atış yaparak bu dalda Komple Atlet rekorunu 40 metrenin üzerine taşıdı. 4 yıl sonra ilk kez dekatlon yapan eski Türkiye şampiyonu Yusuf Pehlevan ise 6042 puanla podyuma çıkan ikinci isim oldu. Dekatlonda U23 kategorisinde ise Yavuz Şalkacı birinci oldu.

İki ayakta da belirlenen barajı geçme şartının arandığı Komple Atlet sıralamasında ise Yunus Pehlevan birinci, Yavuz Şalkacı ikinci sırayı alarak para ödüllerini elde ettiler.

U20 erkeklerde İsmail Tekbıçak, 2019 sezonunda bir kez daha zirveye çıkmayı bildi. Salonun en başarılı ismi olan İsmail, 6084 puan yaparak U20 dekatlon yarışmasında tüm zamanlar listesinde 6000 puanın üzerine çıkan altıncı Türk atlet olarak kayda geçti.

U18 grubunda Yasin Sosa ile Davut Gürel'in rekabetinde iki unvan paylaşıldı. Yasin, 5516 puan toplayarak en iyi derecesini 311 puan geliştirdi ve Türkiye şampiyonu oldu. Bu dalda 5422 puanla ikinci olan Davut Gürel, iki etap toplamında 10794 puana ulaşarak Sosa'yı geride bıraktı ve adını Komple Atlet 2019 sezon şampiyonluğuna yazdırdı.

Beşli branş pentatlonda yarışan U16 atletleri arasında ise zirve Ege Bartu Çakan'ın oldu. Bartu, salondan sonra açık sahada da Komple Atlet kupasını kimseye bırakmadı.