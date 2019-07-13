Kombinelere hücum

Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de geçen sezon hem şampiyonluğu hem de Devler Ligi’ne katılma şansını rakiplerine kaptırmıştı.

Bundan dolayı kadrosunda bulunan yüksek maliyetli oyuncuların maaşlarını ödemekte zorluk yaşayan Beşiktaş Yönetimi, Bankalar Birliği’yle borçlarını yapılandırma görüşmelerine başlamıştı. Bu kurumla temaslar devam ederken kulübe, taraftardan büyük destek geldi. Yeni sezon öncesinde Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmalar için satışa sunulacak kombine kartlara Siyah- Beyazlı taraftarlardan büyük ilgi geldiği ortaya çıktı. Şu ana kadar satışa sunulan 26 bin 500 biletin 21 bin 500’ünün satıldığı bildirildi.

Loca da eklenince...

Kombine kart satışından şimdiden 4.5 milyon Euro (29 milyon TL) kasasına koyan Siyah-Beyazlılar’ın, loca ve diğer bölümlerin de satışının eklenmesinin ardından kazancının 60 milyon TL seviyesini aştığı ifade edildi. Kalan 5 bin kişilik kombinenin de yeni sezon öncesinde tükenmesi bekleniyor.

Süleyman Hatısaru