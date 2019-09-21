Kolombiyalılar artık Falcao'yu her hafta izleyecek!

Galatasaray'ın süper starı Radamel Falcao Garcia, bundan böyle, Galatasaray formasıyla bundan böyle her hafta ülkesi Kolombiya'da canlı olarak izlenecek.

21 Eylül 2019, Cumartesi 06:54
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Kolombiyalılar artık Falcao'yu her hafta izleyecek!

Kolombiya'da yayın yapan WinSportsTV kanalı gelecek hafta sonundan itibaren, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden başlamak kaydıyla sarı kırmızılıların maçlarını canlı olarak yayınlayacak.

Kanalın yöneticisi Jaime Parada, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Canal Win Sports aynı zamanda Kolombiya Ligi maçlarının da yayıncısı.

Kolombiya'da ilk kez Türk Ligi'nin maçları canlı olarak yayınlanacak.

Böylece iki ülke arasında Galatasaray ve Falcao aracılığıyla bir köprü oluşacak.

Kaynak: Ajansspor

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