Kolombiya'da da gündem Galatasaray ve Falcao

Kolombiya basını, yıldız futbolcunun bu hafta sonu Galatasaray tarafından açıklanacağını yazdı.

02 Ağustos 2019, Cuma 08:54
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Kolombiya'da da gündem Galatasaray ve Falcao

Galatasaray taraftarı heyecanla Falcao'yu beklerken Kolombiyalı yıldızın ülkesinde de gündemin en önemli maddesi bu transfer. Kolombiya basını, İstanbul'da bir kaplan başlığı ile yıldız futbolcunun hafta sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma imza atacağını iddia etti.

Gazete İstanbul cehenneminin Falcao'yu beklediğini belirtirken daha önce Süper Lig'de forma giyen Kolombiyalı oyuncular hatırlatıldı. Uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Mondragon ilk sırada yer aldı. Bilindiği gibi sarı-kırmızılı taraftarların, özellikle Avrupa arenasında sahasında oluşturduğu atmosfer ve rakip takımlar için kurduğu baskı tüm dünyada 'cehennem' olarak nitelendiriliyor.

(Sabah)

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