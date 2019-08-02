Galatasaray taraftarı heyecanla Falcao'yu beklerken Kolombiyalı yıldızın ülkesinde de gündemin en önemli maddesi bu transfer. Kolombiya basını, İstanbul'da bir kaplan başlığı ile yıldız futbolcunun hafta sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma imza atacağını iddia etti.

Gazete İstanbul cehenneminin Falcao'yu beklediğini belirtirken daha önce Süper Lig'de forma giyen Kolombiyalı oyuncular hatırlatıldı. Uzun yıllar sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Mondragon ilk sırada yer aldı. Bilindiği gibi sarı-kırmızılı taraftarların, özellikle Avrupa arenasında sahasında oluşturduğu atmosfer ve rakip takımlar için kurduğu baskı tüm dünyada 'cehennem' olarak nitelendiriliyor.

(Sabah)