Galatasaray , Süper Lig 'de konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı. Fatih Terim'in yıldız futbolcu Radamel Falcao'yu bu karşılaşmada tercih etmemesi ülksi Kolombiya'da geniş yer buldu.

Gol Caracol’da "Falcao Galatasaray’da neden forma giymiyor?" başlığıyla verilen haberde golcü futbolcunun oyuna sokulmamasının dikkat çektiği belirtildi. ESPN'in Kolombiya yayını ise "Falcao Karagümrük maçına sadece seyirci kaldı" başlığıyla duyurduğu haberinde golcü futbolcunun oyunu yedek kulübesinden izlemek zorunda kaldığı aktarıldı.

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"Falcao’suz Galatasaray zirveden uzaklaşıyor"

Kolombiya basınından W Radio ise Falcao'nun oynatılmamasıyla ilgili, "Falcao’suz Galatasaray Türkiye liginde zirveden uzaklaşıyor" başlığını kullandı ve Kolombiyalı forvetin maç boyu yedekler arasında beklediği ifade edildi.