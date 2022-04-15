Köln’ün yedek kulübesi güven veriyor

Bu sezon Köln’de oyuna sonradan giren oyucuların skora katkısı bir hayli fazla.

Tim Lemperle, Sebastian, Andersson, Louis Schaub, Jan Thielmann, AnthonyModeste, DejanLjubicic, Mark Uth ve Kingsley Schindlerbu sezon oyuna girdikleri en az bir maçta fileleri havalandırarak takımlarına katkı sağladılar.

Köln’deki futbolcuların sergilediği bu istatistiğin daha iyisini 2004-05 sezonunda Mainz’da oyuna sonradan giren dokuz futbolcu gol atmayı başarmıştı.