Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan futbol liglerinden Almanya Bundesliga, en erken dönüşe hazırlanan büyük liglerden biri konumunda. Bu erken başlangıç için çok sıkı sağlık, hijyen tedbirleri alınmış durumda.

Alınan tedbirlerden Köln'ün keçi maskotu Hennes de etkilendi. Sağlık kuralları doğrultusunda tüm stadyumlardaki maskotlar yasaklandı.

Hennes IX'un bu pazar günü oynanacak Mainz maçında Köln'ü yalnız bırakması gerekiyor. Ünlü maskot, 2008 yılından bu yana ilk kez RheinEnergieStadion'da takımını yalnız bırakacak.