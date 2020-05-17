Köln - Mainz (CANLI İZLE)

Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 26. hafta oynanan maçta Köln, Mainz'i konuk ediyor. 26 puanla 15. sırada yer alan Mainz'in kazanmaktan başka çaresi yok. 32 puanla 30. sırada bulunan Köln ise Avrupa iddiasını sürdürmek için rakibini devirmek zorunda. İki takım arasında oynanan ilk maç Mainz'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Köln ile Mainz arasında oynanan 17 Bundesliga maçında tek deplasman galibiyetini 2016 yılında 3-2 ile Köln almıştı. Köln'e konuk olduğu sekiz Bundesliga maçında galibiyet alamayan Mainz (4B 4M), başka bir rakibine karşı daha uzun bir seri yaşamadı.

Köln - Mainz maçı hangi kanalda??

17 Mayıs Pazar günü RheinEnergie'de oynanan mücadele TSİ 16.30'da başladı. S Sport 2'den naklen ekranlara gelen mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Mainz'da ise 97'li forvet Jean-Philippe Mateta cezalı. As kaleci Robin Zentner sezonu kapattı. Eldivenler Florian Müller'de, hücum hattının en önünde Adam Szalai var.

Sezona Köln'de başlayan TD Achim Beierlorzer, ilk 13 resmi maçında 9 yenilgi alınca görevden alınmıştı.

Sonrasında Mainz'a geçen 52 yaşındaki teknik adam, salgın öncesindeki son 5 lig maçında sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrılmıştı. Eski takımına karşı ilk maçı olacak...



