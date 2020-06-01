Salgın dönüşünü 2 beraberlikle yapan Köln, Sebastiaan Bornauw'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalınca Hoffenheim'a direnememiş ve geçtiğimiz maç haftasını 3-1 mağlup noktalamıştı. 99'lu stoperin yokluğunda Toni Leistner'in savunma partnerinin Jorge Mere olması bekleniyor... TD Markus Gisdol'un en büyük gol umutları Mark Uth ve Jhon Cordoba olacak. Simon Terodde ve Anthony Modeste son maçlarda kulübede bekliyor.

RB Leipzig cephesinde ise Mainz deplasmanında harikalar yarattıktan sonra muhtemelen sezonu kapatan Yussuf Poulsen'in yokluğunun üzüntüsü yanında Kevin Kampl belirsizliği söz konusu... Alman asıllı Sloven yıldız bu sezon Bundesliga'da sadece 6 maçta şans bulabildi. Freiburg ve Mainz maçlarında asist katkısı vermişti ama 2-2 berabere kaldıkları Hertha maçında oynatılmadı. Poulsen ve Kampl'ın sakatlıkları dışında sol bek Marcel Halstenberg de cezalı. TD Julian Nagelsmann'ın savunma dörtlüsünün "Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino" olması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Köln'ün ligdeki son 11 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- RB Leipzig ligdeki son 4 deplasman maçında kalesinde gol görmedi. Ligdeki son 9 maçta ise yenilgileri bulunmuyor. (3 galibiyet - 6 beraberlik)

- İki takım arasındaki son 4 resmi maç "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "RB Leipzig kazanır" oldu! %32'lik kesim, Şampiyonlar Ligi bileti için çekiştiği rakiplerinin kazandığı haftada RB Leipzig'ten de galibiyet bekliyor. %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve maçta en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.