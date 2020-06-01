Köln - Leipzig (CANLI İZLE)

Bundesliga'da 29. haftanın perdesi RheinEnergie'de oynanan Köln - RB Leipzig maçıyla kapanıyor. 55 puanı bulunan ve 5. sırada yer alan Leipzig, evinde 3 puanla dönüp ilk 2 iddiasını sürdürmek istiyor. 4 maçtır galibiyete hasret olan Köln ise kötü gidişatı sonlandırmanın peşinde.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Leipzig'in 4-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. TSİ 21.30'da başlayan mücadele S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.

Köln - Leipzig ilk 11'ler:

Köln: Horn, Czichos, Leistner, Katterbach, Schmitz, Skhiri, Hector, Kainz, Jakobs, Rexhbecaj, Cordoba

RB Leipzig: Gulacsi, Upamecano, Klostermann, Mukiele, Angelino, Laimer, Sabitzer, Olmo, Nkunku, Werner, Schick



