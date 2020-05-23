Köln - Fortuna Düsseldorf CANLI İZLE

Bundesliga'nın 27. haftasında Köln, Fortuna Düsseldorf'u konuk edecek. Ev sahibi Köln, 33 puanla 11. sırada yer alıyor. Düşme korkusu yaşayan Düsseldorf ise 23 puanla 16. basamakta. Milli oyuncular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın da formasını giydiği Düsseldorf, deplasmanda kazanıp bir nebze de olsa nefes almak istiyor. Son 5 maçta 3 galibiyet alan Köln ise evinde 3 puana uzanıp üst sıralarla arasındaki puan farkını azaltmak istiyor.





Köln - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

24 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

KÖLN-FORTUNA DUSSELDORF MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Köln, sezonun ilk yarısındaki maçta Düsseldorf'a karşı sahip olduğu dokuz maçlık yenilmezlik serisini kaybetmişti (0-2). Düsseldorf, Bundesliga'da Ekim 1989'dan (3-1) bu yana Köln'ü deplasmanda mağlup edemiyor.



