Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Köln'ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği Köln şehri silüeti içerisinde caminin de bulunduğu formaları tanıtması sonrasında bir taraftar takımdaki üyeliğini bıraktığını açıkladı.

Kulübün Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan açıklamada, "Bir taraftar, formalara cami yerleştirilmesinden dolayı takımdaki üyeliğini bıraktığını bildirdi. Biz de kendisine 'Tüzüğü okumadın mı' diyoruz. Bu iptali onaylamaktan mutluluk duyuyoruz. Forma hakkındaki fikir için de teşekkürler. Haydi güle güle” ifadelerine yer verildi.

Köln Kulübü'nün bu kararı, Köln’de yaşayan Türk gurbetçileri de sevindirdi.

“FC KÖLN RAMAZAN BAYRAMI'NDA DA MÜSLÜMANLARA MESAJ YOLLAR”

Öte yandan takımın basın iletişim sorumlusu Tobias Kaufmann Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, "FC Köln kulübünün tüzük kurallarında, 'Nereden geldiğin, neye inandığın, neye sahip olduğun, ne olduğun, nasıl yaşadığın ya da kimi sevdiğin fark etmeksizin Almanya’nın en güzel şehrine hoş geldin' ifadeleri yer alır. Takım her sene futbol sezonu başlamadan önce Köln Katedrali’nde dua eder, Noel mesajı yollar, Yahudi futbol taraftarlarına Pesah ve Roş Aşana için, Müslüman takipçilerine ise Ramazan Bayramı için tebrik gönderir. Bunlar da şu ana kadar hep olumlu tepkiler aldı" dedi.