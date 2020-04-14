Sağlık ve beslenme alanlarında çok fazla tartışmalara neden olan kolesterol birçok insanda görülen, kalp ve damar hastalıklarına yol açan etkendir. Kolesterol hem vücutta sentezlenir hem de hayvansal gıdaların tüketimi ile vücuda alınır. Kolesterole ne iyi gelir? Kolesterolü düşüren – yükselten yiyecekler ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İşte kolesterol ile ilgili tüm detaylar. Kolesterol düzeyi kalp damar sağlığı için belirli bir seviyede kalması gereken bir olgudur. Kolesterol seviyesinin kanda yükselmesinin nedenlerinden biri hayvansal gıdaların çok tüketilmesidir. Kızartma, trans yağ içeren besinler, fast food ağırlıklı beslenme gibi nedenler yüksek kolesterole neden olur. Vücutta kolesterolün yüksek oranda sentezlenmesi de etkili olur.

Kolesterole ne iyi gelir?

Tüketilen besinler kolesterol seviyesinde önemli rol oynarlar. Doğru besinlerin tüketimi kolesterole iyi gelir. Kolesterole iyi gelen gıdaların başında baklagiller gelir. Baklagiller bitkisel kaynaklı proteinlerdir. Hayvansal gıdaların çok tüketilmesi kolesterol seviyesini arttırdığı için hayvansal gıda tüketimi kısıtlanır. Kısıtlanan bu hayvansal gıdalardan alınması gereken proteinler baklagillerden alınmalıdır. İçerdikleri yüksek protein, lif, mineraller kalp sağlığını korur.

Avokado tüketmek de kolesterol seviyesinin düşürülmesi için en iyi gıdalardan biridir. İçerdiği lif ve doymamış yağ asitleri ile LDL kolesterolü düşürür ve HDL kolesterolü yükseltir. Günde bir avokado tükenmek kolesterole çok iyi gelmektedir.

Yağlı tohumların tüketilmesi de çok önemlidir. Omega 3 ve doymamış yağ asitleri bakımından zengin, protein içeren yağlı tohumlar kan basıncını ayarlar ve kolesterolü düşürür. İçerdikleri potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi gıdalar kolesterolü düzenler ve kalp sağlığını korur.

Yağlı balıklar içerisinden alabalık, somon ve uskumru gibi türleri mutlaka tüketilmelidir. Omega3 den zengin olan bu balıklar HDL kolesterolü yükseltir, LDL kolesterolü düşürür. Kalp sağlığının korunmasını, felç geçirme ihtimalinin azalmasını sağlar. Haftada en az bir defa balık tüketmek kolesterole çok iyi gelmektedir.

Kolesterolü düşüren yiyecekler

Çikolata: Kakao bitter çikolatanın içeriğinde en yüksek oranda bulunan maddedir. Kakao ve bitter çikolata tüketmek LDL kolesterolün düşürülebilmesi için en etkili yiyeceklerden biridir. Günde iki defa kakao içerin bir içeceğin tüketimi HDL kolesterolü yükseltir ve LDL kolesterolün düşmesini sağlar. Şeker hastalığı sorunu olan kişiler çikolata tüketimine dikkat etmelidir.

Sarımsak: sarımsak yüzyıllardır her derde şifa olarak birçok hastalıkta kullanılmaktadır. Neredeyse doğal bir hap gibi olan sarımsak kan basıncını düşürür ve kolesterol seviyesini dengeler. Sarımsak tüketiminin aşırı olmamasına da dikkat edilmelidir.

Soya: Soyanın kalp sağlığı üzerindeki etkisi birçok araştırma ile kanıtlanmıştır. Soya içeren besinler ve soya fasulyesinin kendisi kolesterolü yüksek olan kişilerce tüketildiği takdirde hem kolesterol seviyesinde düşmelerin görüldüğü hem de kalp hastalıklarının oluşma riskinin azaldığı öğrenilmiştir.

Sebze: Sağlıklı bir kalbe sahip olabilmek için bolca sebze tüketilmelidir. Sebzeler hem antioksidan yönünden hem de lif yönünden oldukça zengin olan gıdalardır. Patates, bamya, patlıcan ve havuç gibi sebzeler içerisinde çok sayıda pektin içerirler. Pektin kalp sağlığını koruyan ve kolesterolün düşmesini sağlayan maddelerden biridir. Koyu yeşil renkteki yapraklara sahip olan sebzeler kalbin dostu olan sebzelerdir. Ispanak ve karalahana gibi sebzeler kalp sağlığını koruyan karetenoid ve lutein maddelerini içerirler. Koyu yapraklı olan sebzeler vücuttan fazla olan kolesterolün atılarak kolesterol seviyenin kanda düşmesini sağlarlar.

Çay: Türkiye’de en çok tüketilen içecek olan ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan çay kolesterolü düşüren bir etkiye sahiptir. Hem kolesterol üretimini hem de kolesterol emilimini azaltırlar. Aynı zam-zamanda kalp hastalıkları riskini de azaltmaktadırlar.

Saf Zeytinyağı: Lezzetli yemeklerin sırrı olan, kalp dostu saf zeytinyağıdır. Saf zeytinyağını tüketmek diğer birçok yağdan çok daha faydalıdır. Zeytinyağı kalp ve damar sağlığı için oldukça iyidir aynı zamanda kolesterol seviyesinin düşürülmesinde önemli rol oynar.

Keçiboynuzu: Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren ve bağışlılık sistemini destekleyen önemli bri besindir. Mineral, lif, karbonhidrat ve antioksidan açısından zengindir. LDL kolesterolü düşürürken, HDL kolesterolün yükselmesini sağlar.

Yulaf ve Arpa: Tam tahıllı ürünlerin tüketilmesi kalp hastalıklarının oluşum riskini azaltmaktadır. Yulafta bulunan beta glukan kolesterol seviyesini düşürmede etkilidir. Arpa da aynı şekilde kolesterol seviyesinin düşmesinde etkilidir.

Kolesterol yükselten yiyecekler

LDL kolesterolü yükselten birçok gıda bulunur. Eğer kanda yüksek LDL kolesterol seviyesi görülüyorsa bu gıdaların tüketiminden kaçınılmalıdır. Fast food besinler, kruvasan, kızartmalar, sakatatlar, işlenmiş etler, kek, tam yağlı süt, tam yağlı yoğurt, şeker barları, margarinler ve tereyağları kolesterolü yükseltir. Hayvansal gıdalar ve sayılan diğer gıdaların çok fazla tüketimi kolesterol seviyesini yükseltecektir. Kalp damar sağlığı açısından oldukça riskli olan bu durum için mutlaka çözüm bulunmalıdır.

Dikkat edilmesi gerekenler

Kolesterol zaman içerisinde hayati tehdit eden bir faktör olması nedeni ile çok dikkatli olunması gerekir. Kolesterol yüksekliğinde beslenme kontrolünün sağlanması mutlaka gerekli olan bir basamaktır. Beslenme kontrolü ile kişi egzersiz ve yürüyüşünü mutlaka yapmalıdır. Fiziksel aktivite kalp ve damar sağlığı için oldukça önemlidir. Kalp ve damar sağlığını tehdit eden kolesterolün düşürülebilmesi için fiziksel hareket şarttır. Yemek pişirirken kullanılan yağlara mutlaka dikkat edilmelidir. İmkanlar dahilinde ise mutlaka zeytinyağı kullanılmalıdır. Kırmızı etin tüketimi kısıtlanmalı ve katı yağların tüketiminden kaçınılmalıdır. Doğru beslenme programı uygulanılmalıdır. Gün içerisinde en az iki litre kadar su mutlaka tüketilmelidir. Kolesterolü yükselten gıdalar ve kötü yaşam koşullarından ömür boyunca uzak durulmalıdır.