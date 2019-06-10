Galatasaray, 2016 yazında Nantes'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle hiç oynatamadığı Kolbein Sigthorsson'un sözleşmesini yarım sezon sonra feshetmişti. Kariyerine İsveç ekibi AIK Solna'da devam eden ve A Milli Takım'ın yarın EURO 2020 elemelerinde İzlanda ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alan 29 yaşındaki santrfor, Türkiye günleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Sigthorsson, milli takım kampındayken ülkesinde yayım yapan DV gazetesine verdiği röportajda "Doktorlar sakatlığımın ardından bir hafta içinde oynayabileceğimi söylemişlerdi. Ancak daha sonra kendimi bacaklarım havada ve burkulmuş bir şekilde bir otel odasında buldum. Futbol oynamak şöyle dursun, yürüyemiyordum. Beni 1 numaralı golcüleri olarak düşündüklerinden baskı altındalardı ve hep oynayacağımı umut etmişlerdi." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler