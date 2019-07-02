Bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Aleksandar Kolarov’un transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Kariyerini İtalya’da Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma’da sürdüren Kolarov’u, takımın yeni teknik direktörü olan Fonseca’nın kadroda tutmak istediği yazılmıştı.

İtalyan temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kolarov, düzenli olarak ilk 11’de oynamak beklentisi içindeyken, Roma’dan flaş bir transfer geldi. Portekizli teknik adam, Juventus’a giden oyuncusu Pellegrini’nin karşılığında aynı ekipten Kolarov’la aynı mevkide oynayan sol bek Leonardo Spinazzola’yı kadrosuna kattı.

29 milyon Euro ödediler

Pellegrini’den 22 milyon Euro (140 milyon TL) kazanan Roma’nın, 26 yaşındaki İtalyan savunmacı için 29 milyon Euro (185 milyon TL) ödeme yaptığı bildirildi. Bu gelişme üzerine tekrar harekete geçen Fenerbahçe’nin, zaten prensipte anlaşmaya vardığı Sırp oyuncu için tekrar Roma’nın kapısını çaldığı gelen haberler arasında yer alıyor.