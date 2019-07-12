Fenerbahçe'de dün hareketli bir gün yaşandı. Sarı-Lacivertli yönetimin transfer listesinde yer alan futbolculardan Kolarov ve Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani apar topar İstanbul'a geldi. Ramadani'nin burada Fenerbahçeli yöneticilerle 2 futbolcu için pazarlık masasına oturduğu öne sürüldü.

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Fenerbahçeli yöneticilerin Ramadani ile yapılan görüşmede önemli yol aldığı ortaya çıktı. Bu futbolcuların Sarı-Lacivertli takımda oynamak istemeleri F.Bahçe'nin elini güçlendiriyor.

KULÜPLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-lacivertli yöneticiler ayrıca Kolarov için Roma, Fejsa için de Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. 2 yıldız için bu hafta içinde yeni adımlar atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

​KOSCİELNY DE GÜNDEMDE

Fenerbahçe ayrıca Arsenal'in kaptanı Koscielny ile ilgileniyor. Takımının ABD'deki kampına gitmeyi reddeden yıldız oyuncu için teklif yapılması bekleniyor.

Kaynak: Takvim