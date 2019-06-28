Kolarov transferinde engel Fonseca

Önümüzdeki sezon Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma’yı çalıştıracak olan Paulo Fonseca, önceki gün İtalya’ya geldi ve kendisini resmen Başkent ekibinin hocası yapan imzayı attı.

2015-16 sezonunda ülkesi Portekiz’in Braga takımını çalıştırırken, Avrupa Ligi 3. Turu’nda Sarı-Lacivertliler’e 1-0 mağlup oldukları İstanbul’daki maçın rövanşında Hırvat hakem İvan Bebek’in rezalet yönetimi sayesinde 4-1 kazanarak temsilcimizi elemeyi başaran Fonseca, gelir gelmez Fenerbahçe’ye ikinci kötülüğünü de yaptı!

Tecrübe ihtiyacı...

Roma’yı tekrar eski günlerine döndürmek istediğini ifade eden Fonseca, bu süreçte kadrodaki tecrübeli oyuncuların kendisi için çok önemli olduğunu ifade etti.

Portekizli teknik adamın, yönetimle yaptığı görüşmede, Kanarya’nın anlaşma aşamasına geldiği ve Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aleksandar Kolarov’un takımda kalmasını istediği bildirildi. Sırp oyuncuyla da bu düşüncesini paylaşan tecrübeli teknik adamın bu hamlesi sonrası Kanarya’nın nasıl bir hamlede bulunacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

Yusuf Dursun