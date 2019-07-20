Roma yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken İtalyan ekibi; amatör takımlardan Trastevere Calcio'yla karşılaşıyor.

Maça "Olsen; Karsdorp, Fazio, Capradossi, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Cengiz, Antonucci, Florenzi; Dzeko" ilk 11'yle çıkan Roma'da Cengiz Ünder de sahada yer alıyor.

Fenerbahçe'ye transferi bir türlü sonlanamayan Kolarov frikikten takımının ikinci golüne imza attı. Temsilcimiz Cengiz Ünder de yine bir gol kaydetti. Maç 5-0 devam ediyor.

Roma'nın golleri:

3' Dzeko

7' Kolarov

21' Cengiz Ünder

22' Antonucci

30' Dzeko

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