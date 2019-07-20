Kolarov Roma'da ilk 11 başladı, bir de gol attı!

Yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Roma hazırlık maçında amatör ekip Trastevere Calcio'yla karşılaşırken Fenerbahçe'ye imzası bir türlü gerçekleşmeyen Aleksandar Kolarov da maça ilk 11'de başladı. Sırp kanat oyuncusu bir de gol attı.

20 Temmuz 2019, Cumartesi 19:33 Son Güncelleme:
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Kolarov Roma'da ilk 11 başladı, bir de gol attı!

Roma yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken İtalyan ekibi; amatör takımlardan Trastevere Calcio'yla karşılaşıyor. 

Maça "Olsen; Karsdorp, Fazio, Capradossi, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Cengiz, Antonucci, Florenzi; Dzeko" ilk 11'yle çıkan Roma'da Cengiz Ünder de sahada yer alıyor. 

Fenerbahçe'ye transferi bir türlü sonlanamayan Kolarov frikikten takımının ikinci golüne imza attı. Temsilcimiz Cengiz Ünder de yine bir gol kaydetti. Maç 5-0 devam ediyor.

Roma'nın golleri:

3' Dzeko

7' Kolarov

21' Cengiz Ünder

22' Antonucci

30' Dzeko

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