Kolarov pes etmiyor

Fenerbahçe’nin transfer etmeye yakın olduğu Alexander Kolarov, İstanbul’dan ayrıldı. Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede sarı-lacivertli takımın teklifini değerlendiren Sırp futbolcu ardından ülkesine döndü.

Prensipte iki taraf anlaşma sağlasa da dünyaca ünlü futbolcuyu, Inter ve Napoli’nin de istemesi transferin henüz sonuçlanmamasındaki en büyük engel oldu. Sırp futbolcu, İtalya’da Roma dışında oynamak istemediğini ifade ederek iki teklife sıcak bakmadığını belirtti. Kolarov bu nedenle ya Roma’da kalacağını ya da Fenerbahçe’ye geleceğini bildirdi.

Ancak daha önce bonservis konusunda bir beklentisi olmayan Roma Kulübü ise Inter ve Napoli’nin devreye girmesinin ardından bu konudaki beklentisini attırdı. Bu da iki kulübün anlaşmasını şimdilik zorlaştırdı.

Çare aranıyor

Bu arada sarı-lacivertliler takıma takviye yapmaya çalışırken bir yandan takımdan göndermeyi planladığı oyuncular ile ilgili sorunları çözmeye çalışıyor.

Kameni, Reyes, Frey gibi isimlerin sözleşmelerinin devam etmesi ve yüksek maaş almaları sebebiyle yönetim bu konuda sıkıntı yaşıyor.

Futbolcuların hiçbiri şu an için maaşlarından vazgeçmek istemiyor. Dolayısıyla bu durum sarı-lacivertli kulübün bu isimleri gönderirken maaşlarının bir kısmını karşılaması anlamına geliyor.

Carlos Kameni ve Reyes’in birer yıl sözleşmesi kaldı. Michael Frey’in ise sarı-lacivertli kulüple 2022’ye kadar kontratı bulunuyor.

(Milliyet)