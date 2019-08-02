Kolarov İnter’i reddetti Vissel Kobe devrede

Bu transferde Fenerbahçe’nin en büyük rakibi İnter Milan’dı. Ancak İtalyan basını, Sırp yıldızın İnter’in teklifine ‘Hayır’ dediğini duyurdu. Bu kez de tecrübeli oyuncu için Vissel Kobe devreye girdi. Kadrosunda İniesta, Vermaelen, Sergi Samper, David Villa ve Podolski gibi Avrupalı yıldızları bulunduran Japon ekibi, Kolarov’u da çok istiyor. Oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe, bir an önce Roma’yı da ikna etmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.