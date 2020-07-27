Kol ağrısı nedenleri ve tedavisi

Kol, omuz ekleminden başlayıp parmak uçlarına kadar uzanan bölgeyi kapsar. Kolda bulunan kemiklerin, kasların ve eklemlerin, iltihaplanması veya zarar görmesi nedeniyle meydana gelir. Bazı ağır sporlar, kolların sürekli çalıştırılması ve ağır yüklerin kol gücüyle kaldırılması, kol ağrılarına neden olabilir.

Kol ağrısı tedavileri sebebine göre rehabilitasyon protokolü çizilerek yapılır. Örneğin travmaya bağlı bir kırık ya da kas incinmesi mevcutsa tedavide kolu sabitlemeye yarayacak alçı ya da atel uygulanabilir ve ağrı kesicilerle tedaviye desteklenebilir. Kol ağrısı birçok faktöre bağlı olarak gelişebilir. Genel nedeni, kaslarda meydana gelen zedelenme veya zorlanmadır. Ağır yük kaldırmak kol ağrısının nedenlerinden birisidir.

Kol Ağrısının Nedenleri :

- Kol, bilek veya ellerde meydana gelmiş olan kırıkları, kol ağrısı nedeni olabilir. Bu tip durumlar, dayanılmaz acılara neden olur. Doktora acilen gitmek gereklidir.

- Boyun fıtığının olması.

- Sinir sıkışması ve çıkık dirsekler nedenler arasındadır.

- Zorlanma veya meydana gelen burkulmalar, kol ağrısının nedenleri arasındadır.

- Sıkışan veya ezilen sinirler kol ağrısı nedenleri içerisindedir.

- Tendonlarda iltihaplanmalar meydana gelmiş olması.

- Ağırlık kaldırma durumunda yaşanan kas yaralanması veya incinme durumları.

Kol ağrısının nedenleri bu şekildedir. Bunlar gibi pek çok faktör, kol bölgesinde meydana gelen ağrıların nedenleri arasında sayılabilir.

Kol Ağrılarında Yapılabilecek Bazı Uygulamalar

Bandaj: Bandaj yardımıyla özellikle ağrıyan bölgenin sarılması gerekebilir. Çok fazla sıkıştırma yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Yüksekte Tutma: Kol ağrısını geçirme yöntemlerinden birisi, onları mümkün olduğu kadar kalp seviyesinin üzerinde tutmaktır.

Buz Tedavisi: Ağrıyan bölgeye günlük 3 kere buz torbaları konulabilir. Buz uygulamasının her sefer için en fazla 15 dakika bekletilmesi gerekir. Buz tedavisi uygulamasında kol daha çok ağrımaya başlarsa, uygulama derhal bırakılmalı ve doktora gidilmelidir. (Buzun deri ile direkt teması kesilmelidir.)

Dinlenme: Kol ağrıları için yapılabilecek en önemli uygulama, dinlenmektir. Kişi kol gücüyle iş yapıyorsa, bunlara biraz ara vermelidir. Aynı şekilde elin sıklıkla çalışmasını sağlayan işlemlerden bir süre uzak durulması gerekebilir.

Sol kol ağrısı, birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Darbe alınması, stres, eklemlerde sorunlar, kas dokularında yırtılma veya yaralanmalar nedenler içerisindedir. Sol kol ağrısında dikkat edilmesi gereken önemli nokta ise kalple olan bağlantılardır. Çünkü bazı sol kol ağrılarında, kalpten kaynaklı sorunlar oluşmuş olabilir. Buna göre sağ kolda meydana gelen ağrılar, sol kola göre biraz daha tehlikesizdir.

Boyun fıtığına bağlı bir kol ağrısı mevcutsa ve hastada belirgin bir kuvvet kabı yoksa öncelikli olarak 2-3 hafta süreyle ağrı kesici, kas gevşetici tedaviler uygulanır. Bazı durumlarda hastalarda boyun fıtığına bağlı olarak gece uyutmayacak şekilde dayanılmaz, analjezik (ağrı kesici) tedaviye cevap vermeyen çok şiddetli ağrılar mevcuttur. Tüm rehabilitasyon programlarına rağmen geçmeyen ağrılarda eklem içi enjeksiyonları, artroskopik ya da açık cerrahi tedaviler uygulanabilir.

Sinir sıkışmasına ya da tekrarlayıcı harekete bağlı kol ağrısı tedavisinde öncelikli olarak aktivite kısıtlaması yapılır ve ağrı kesici tedaviye başlanılır. Dirsek bandı ya da el bileğini sabitleyen atel uygulaması yapılır. Dirsek üzerindeki gerilim azaltılarak tedavi planlanır. Buna rağmen geçmeyen ağrılar varlığında enjeksiyon ya da cerrahi tedavi uygulaması yapılabilir.

B12 vitamini takviyesi özellikle uyuşmanın giderilmesinde oldukça faydalıdır. Parafin, TENS ya da Ultrason uygulamalarını kapsayan fizik tedavi uygulaması planlanır