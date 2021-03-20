Kokoskov: 'Sahamızı korumayı başardık'

Euroleague'de geri sayıma girildi. Her maçın her galibiyetin büyük önem arz ettiği kritik virajda Fenerbahçe Beko özellikle de iç sahada oynadığı Zalgiris Kaunas maçında fire vermedi. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda kaybettiği Litvanya temsilcisini bu kez 23 sayı farkla 84-61 mağlup ederek Play-Off yolunda büyük bir adım attı. İkinci yarıyla birlikte müthiş bir geri dönüş yapan ve 17. sıradan gelerek kendine ilk 8 içinde yer bulmayı başaran Sarı-Lacivertliler Play-Off'a da iyi bir sıradan girmek adına önemli bir galibiyet aldı.

'Endişe vardı ama korku yoktu'

Fenerbahçe coachu Kokoskov, "Çok önemli bir maçtı. Bu süreçte kolay maç ya da daha az önemli maç yok. Biz birlikte oynadık, odaklandık ve enerjimiz çok iyiydi. Bunu sahaya yansıttık. Sahamızı korumayı başardık. Eğer Play-Off takımı olmak istiyorsanız iç sahada oynadığınız maçları kazanmalısınız. Sonuç için çok mutluyum. Bir yandan da psikolojik bir maçtı. Zalgiris, yetenekli bir takım. Elbette endişe vardı ancak korku yoktu. Daha cesurduk" ifadelerini kullandı.

'Kendi oyunumuzu oynarsak kazanırız'

21 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle maçın en değerli ismi olan Çek pivot Jan Vesely: “Kendi oyunumuzu oynarsak kolaylıkla kazanabileceğimizi gösterdik. Biz Play-Offlar için bu galibiyet ile önemli bir fırsat yarattık ama önümüzde başka maçlar var. Bu maçı unutup önümüzdeki haftaya hazırlanmalıyız”.