Kokoskov: ‘Beraber kazanıyor ve savaşıyoruz’

Coach Igor Kokoskov konuyla ilgili şunları söyledi: “Son 1 ayda hiçbir şey değiştirmedim. Biraz daha fazla savaşıyoruz. Beraber basketbol oynamaktan zevk duyan bir noktadayız. Galiba bu önemli. Çıkış yollarını beraber buluyoruz. Düştüğümüz zamanlar beraber kalkıyoruz, beraber kazanıyoruz ve savaşıyoruz. Takım oyunu. Sezon çok uzun. Çok uzun bir yolumuz var. Devamını da getirmeliyiz." Bu arada Fenerbahçe, Khimki maçında 150 verimlilik puanıyla Euroleague tarihinin en iyi 9. performansına imza attı.



