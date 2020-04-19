Kokoreç nasıl yapılır, kaç kalori? Kokoreç besin değerleri

Kokoreç, sokak lezzetlerinden en sevilen yiyecektir. İçerisinde pek çok farklı garnitürü bulunduran kokoreç, mutlaka hijyenik şartlar altında yapılması gerekir. Kokorecin ana yapım maddesi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlara ait olan bağırsaktır. Genellikle süt kuzusunun bağırsağı lezzetin bol olması açısından kokoreç için tercih edilir.

Kokoreç besin değerleri

Sokak lezzetlerinden olan kokoreç içerisinde farklı besin değerleri mevcuttur. 1 orta boy ekmek arası kokoreç içerisinde;

- Karbonhidrat (g): 5.54

- Protein (g): 35.98

- Yağ (g): 5.64

- Lif (g): 0.72

- Kolesterol (mg): 499.2

-Sodyum (mg): 182.4

- Potasyum (mg): 367.2 bulunur.

Kokoreç kaç kalori?

Orta büyüklükte yani 250 gram bir kokoreç içerisinde 226 kalori bulunur. Tüketilen kokoreç miktarı arttıkça kalori miktarı da artacaktır. 1 porsiyon olarak geçen 250 gr. kokorecin 'luk kısmı Karbonhidrat, %67'lik kısmı Protein, %23'lük kısmı ise yağdır.

Kokoreç içerisinde bulunan malzemeler nelerdir?

Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanın bağırsağından elde edilen kokoreç içerisinde çeşitli malzemeler bulunur. Bu malzemeler genellikle garnitür olarak kokoreç içerisine eklenir. Kokoreç yapımında en fazla kullanılan malzemeler ise domates, biber turşusu ve salatalık turşusudur. Bu malzemeler genellikle kokoreç tüketilirken kullanılan garnitürlerdir. Bu malzemelere ek olarak kokoreç içerisinde;

- Sivri biber,

- Kimyon,

- Kekik,

- Acı kırmızı pul biber,

- Tuz bulunur.

Kokoreç nasıl yapılır?

Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanın işkembesi öncelikle sıcak suyla iyice yıkanır. Kuşbaşı şeklinde doğradıktan bir düdüklü tencerede pişirilir. İşkembenin üzerini hafif şekilde geçecek kadar su eklenerek yaklaşık 45 dakika pişirilir. Domatesleri ve diğer tüm malzemeler baharatlarla karıştırarak bir robottan geçirin. Tüm malzemeyi kokoreçlerin üzerine ekleyerek, suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Malzemelerin hepsi piştikten sonra ekmek arası şeklinde servis yaparak, yiyebilirsiniz.

Kokorecin içerisinde bulunan besinler

Kokoreç, pek çok protein ve vitamin bakımından zengin bir besindir. Özellikle kokoreç içerisinde bulunan A vitamini ve demir bu besini daha kıymetli hale getirmektedir. Bu besinlerle beraber içerisinde folik asit, fosfor, potasyum gibi ek besinler de yer almaktadır. Kolesterol, doymuş yağ ile sodyum bakımından da zengin olan kokoreç yüksek kolesterolü olan bireyler tarafından dikkatli tüketimi gerekmektedir.

Kokoreç ve hijyen

Kokoreç, hayvan bağırsağının çeşitli garnitürler ile hazırlanmasından elde edilir. Bu sebeple kokoreç için hijyen diğer yemeklerden de önemli hale gelir. Kokoreci evde yapacak kişiler öncelikle bağırsakların tamamını hem içten hem de dıştan temizlemelidir. Evde olduğu kadar dışarıda yani sokak lezzetlerinde de tüketilen kokoreç hijyen açısından sağlıklı olmalıdır.

Kokorecin iyi temizlenmesinin yanı sıra oldukça iyi pişirilmesi de gerekir. Ayrıca diğer besinlerin yani garnitürlerin de bol su ile yıkanması şarttır. Bu durumun aksi söz konusu olduğunda kokoreç sağlık açısından oldukça elverişsiz bir yiyecek haline dönüşür. Bu sebeple hijyen kokoreç yapımında ilk sırada yer almalıdır.