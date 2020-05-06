Koke: Seyircisiz oynamak çok tuhaf bir durum

Atletico Madrid'in kaptanı Koke, La Liga'da mücadelenin yeniden başlama süreciyle ilgili konuştu. Koke, "Son iki ayda, sadece antrenmanlarda değil, her durumda, her türlü önlemi almamız gerektiğini öğrendim" dedi.

Normalleşmenin yavaş yavaş gerçekleşmesi gerektiğini savunan İspanyol futbolcu, maçların seyircisiz oynanması kararına da değindi. Maçların kapalı kapılar ardından oynanması kararının çok doğru olmakla birlikte çok garip olduğunu belirten Koke, "Sadece benim için değil, tüm futbolcular için böyle. Özellikle evinizde taraftarınız olmadan oynamamız çok tuhaf. " diye konuştu.

İspanya'da, corona virüs önlemlerinin hafifletilmesiyle geçen pazartesi günü oyuncuların antrenman yapmalarına izin verilmişti.

TRT Spor