King of Kings’in 2019 yılındaki dördüncü ve bu yıl Türkiye’deki ikinci etkinliğini seyircileriyle buluşturmaya hazırlanan FightBox HD, adrenalin dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşmalarda yer alacak isimler, bugüne kadar Türkiye’de gerçekleşen KOK etkinliklerinde ringe çıkanların en güçlülerinden oluşuyor. Karşılaşmalara damgasını vuran isimlerden biri olan tecrübeli kickboks sporcusu “Kasırga” lakaplı Albert Kraus ve karşısında Azerbaycan’dan Nijat Valiyev yer alıyor. Kraus, kariyerinde 120’den fazla profesyonel kickboks karşılaşmasına çıktı ve aralarında Buakaw Benchamek, Andy Souwer ve John Wayne Parr da dahil olmak üzere bu sporun en iyilerinden bazılarını mağlup etti. Son yıllarda çoğunlukla Çin’deki karşılaşmalarda yer alıyor. Valiyev ise kariyerinin bu en zor dövüşüne hazır ve efsaneyi alt etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır! Üstelik burada alacağı bir galibiyet kariyerini değiştirebilecek büyük bir öneme sahip…

Karşılaşmalar arasında geçen yılki KOK Dünya Grand Prix turnuvasının galiba Elkhan Aliyev ile Yusuf Memedov arasındaki hafif sıklet karşılaşması yer alıyor. Aliyev, geçen yaz Londra’daki WGP zaferiyle bir anda KOK sahnesinde ünlü odu ancak sıkı rekabetin olduğu bu gruptaki performans düşüklüğü sebebiyle alt sıralara indi. Bu dövüş onun konumunu düzeltmesi için önemli bir fırsat olacak. Gecenin FightBox HD’den canlı yayınlanacak tüm karşılaşmalarının listesi aşağıdadır:

Albert Kraus (Hollanda) ile Nijat Valiyev (Azerbaycan)

Masoud Minaei (İran) ile Kamil Pawlak (Polonya)

Abrom Jon Qurbanboyew (Özbekistan) ile Okan Bitane (Türkiye)

Tofik Abdullaev (Azerbaycan) ile Erdem Taha Dincer (Türkiye)

Firuz Muradov (Azerbaycan) ile Mahdi Shami (Iran)

Ahmet Kılınç (Türkiye) ile Farshad Anbari (Güney Afrika)

Serdar Koç (Türkiye) ile Ozgur Memedov (Azerbaycan)

Kerem Dincer (Türkiye) ile Cengiz Lale (Türkiye)

Omur Capraz (Türkiye) ile Hubert Dylewski (Polonya)

Yusuf Memedov (Azerbaycan) ile Abdullah Kaplan (Türkiye)

King of Kings, dünya çapında sporcuları ve dövüş sporları hayranlarını dünyanın en büyük arenalarında bir araya getirerek en üst düzeyde etkinliklere imza atıyor.

FightBox TV kanalının dünya çapında 60'tan fazla ülkede gerçekleştirdiği canlı yayınlara ek olarak, King of Kings yayını da www.filmboxlive.comadresinden FilmBox Live abonelerine çevrimiçi olarak sunulacak.