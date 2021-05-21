Gervinho ve Bruno Peres ile her konuda anlaşan Karadeniz ekibi, yurt içinde de Fode Koita transferini bitirdi. Kasımpaşa ile kontratı 31 Mayıs’ta sona erecek olan 30 yaşındaki Gineli futbolcu, şu an tatilde. Trabzonspor cephesiyle sürekli temasta olan Koita, imza için geri sayıma geçti. 10 gün sonra bonservisini eline alacak olan başarılı forvet, Haziran ayının başında Türkiye’de olacak ve resmi kontrata imza atacak. Bordo-Mavililer, son anda bir sürpriz yaşanmazsa oyuncuyla 3 yıllık mukavele yapacak. Koita’nın senelik 700-800 bin Euro arası bir ücret alacağı öğrenildi.

Alternatif olacak

Devre arasında da istenen ancak Kasımpaşa’nın bonservisi için tam 3 milyon Euro talep ettiği Koita, gecikmeli olsa da Bordo-Mavili formayı giyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, Koita’yı hücum hattında alternatif isim olarak düşünüyor.

İdmanlara başladı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Fode Koita, tatilde bile bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman görüntülerini sürekli Instagram’dan paylaşan Koita, yeni sezon kampına hazır şekilde katılmak amacında. Bu sezon kontrat uzatmadığı için uzun bir süre Kasımpaşa’da kadro dışı bırakılan Koita, çıktığı 13 lig maçında 4 gol atmıştı.



