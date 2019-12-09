Koita: 10 kişi kalmak hayal kırıklığı
Takımı adına 2. golü kaydeden Fode Koita maçı şu sözlerle özetledi: “Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Hayal kırıklığına uğradık. 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Elimizden geleni sahaya verdik. Ancak olmadı. Bu şekilde mücadele edersek iyi yerde oluruz. Daha çok çalışıp kendimizi geliştirmeliyiz.”
Takımı adına 2. golü kaydeden Fode Koita maçı şu sözlerle özetledi: “Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Hayal kırıklığına uğradık. 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Elimizden geleni sahaya verdik. Ancak olmadı. Bu şekilde mücadele edersek iyi yerde oluruz. Daha çok çalışıp kendimizi geliştirmeliyiz.”