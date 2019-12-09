Koita: 10 kişi kalmak hayal kırıklığı

Takımı adına 2. golü kaydeden Fode Koita maçı şu sözlerle özetledi: “Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Hayal kırıklığına uğradık. 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Elimizden geleni sahaya verdik. Ancak olmadı. Bu şekilde mücadele edersek iyi yerde oluruz. Daha çok çalışıp kendimizi geliştirmeliyiz.”