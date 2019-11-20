Koenzim Q10, insan vücudunun doğal şekilde ürettiği, vitamin grubu yararlı bir bileşik şeklinde tanımlanabilir. Hücrelerin büyümesi, korunması ve enerji üretiminde kullanılmaktadır. Fakat yaş ilerledikçe, üretimi azaldığından ilave takviye şeklinde alınması tavsiye edilir. Antioksidan şeklinde de işlev görerek, bağışıklık sistemini korur. Bunun dışında cilt hasarlarına, akciğer ve beyin hastalıklarına neden olan oksidatif stresi en aza indirger. Kanser, kalp rahatsızlıkları, diyabet, hipertansiyon, Alzheimer gibi pek çok hastalığın gelişmesini engeller. Gıdalardan ya da takviye hap şeklinde alınabilir. Yumurta, kırmızı et, balık, ıspanak, çilek, baklagiller, karaciğer gibi gıdalar zengin koenzim q10 kaynakları şeklinde sıralanabilir. Bunların tüketilmesi koenzim q10 eksikliğini giderir.

Koenzim Q10 hangi gıdalarda vardır?

Koenzim Q10 bitkisel ve hayvansal gıdalarda değişik oranlarda bulunur. En yüksek oran sakatatlarda, kırmızı et, yumurta ve bitkisel yağlardadır. Peki koenzim nelerde var?

- Dananın, tavuğun ve sığırın kas etleri,

- Yoğurt, peynir, yumurta,

- Ringa, uskumru, somon, alabalık, sardalye balıkları,

- Soya fasulyesi, fasulye, mercimek,

- Karnabahar, ıspanak, mantar, brokoli, lahana, maydanoz,

- Greyfurt, çilek, portakal, böğürtlen, avokado,

- Antep fıstığı, susam, fındık, yer fıstığı, ceviz,

- Bulgur, esmer pirinç, yulaf,

- Soya, fıstık, Hindistan cevizi, kanola, üzüm çekirdeği, zeytinyağı yağları.

Koenzim Q10 yararları

Koenzim Q10 eksikliğinde, pek çok organda bozulmalar oluşur; hücre yaşlanması ve ölüm hızlanır. B ve C vitaminleri, selenyum, folik asit, çinko gibi pek çok mineral ve unsurla beraber vücudun antioksidan savunması kuvvetlenerek yaşlanma süresince ortaya çıkacak hastalıkları en aza indirger. Koenzim q10 faydaları hakkında bilgi vermek doğru olabilir. Bu faydalar;

- Cildi korur,

- Yaşlanmayı geciktirir,

- Kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Tansiyonu dengelemektedir,

- Beyin sağlığını korumaya destek olur,

- Şeker hastalığını önler,

- İltihabı en aza indirger,

- Akciğerleri korur,

- Kolesterol ilaçlarının yan etkilerini azaltmada yardımcıdır,

Koenzim Q10 eksikliği hakkında

Koenzim Q10 eksikliği birçok rahatsızlığın sebepleri içerisinde olabilir. Koenzim eksikliği ile oluşan hastalıklar içerisinde; kalp ritim bozukluğu, hipertansiyon, kalp yetmezliği, iskemik kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklar sıralanabilir. Bunun dışında kalp krizi, kemik hastalıkları, dejeneratif kas rahatsızlıkları, kanserler, pulmoner arteryal hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklarda koenzim eksikliğinde oluşmaktadır.

Alzheimer, Parkinson, Huntington, Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB) hastalıkları da koenzim eksikliğinden ötürü oluşan hastalıklardır. Meme, pankreas, akciğer kanseri bulunan kişilerde koenzim q10 düzeyinin anormal seviyede düşük olduğu, yapılan araştırmalarla görülmüştür. Yüksek kolesterol şikayeti bulunan bireylerde, üzerilerinde yapılan çalışmalarda bu bireylerin önemli bir çoğunluğun koenzim q10 eksikliğine rastlandığı görülmüştür. Hem hipotiroidi hem de hipertroidi vaziyetlerinde oksidatif stres çoğalarak koenzim q10 seviyelerini olumsuz olarak etkilemektedir.

Koenzim Q10 yan etkileri ve zararları

Genellikle Koenzim Q10 güvenli şekilde kabul edilir. Fakat yüksek dozda alındığı zaman; uykusuzluk, kurdeşen, sindirim bozukluğu, karın ve baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtiler görülebilir. Bununla beraber baş dönmesi, iştah kaybı, sinirlilik, ışık hassasiyeti gibi yan etkilerin görülmesi muhtemeldir. Kan inceltici ilaçlar, tansiyon ilaçları, insülinle etkileşime girebilir ve kan pıhtısı durumunu arttırabilir. Kişi doktoruna aldığı bütün ilaçların hakkında bilgi vermelidir.

Koenzim q10 kimi kanser çeşitleriyle uyumlu olmaz ve kemoterapi ilaçlarını etki sağlayabilir. Emzirme dönemi ve hamilelikte ya da çocuklarda güvenli olup olmadığı daha ispatlanmamıştır. Tansiyon düşürücü özelliği bulunduğundan bitkisel ürünler ile kullanılması önerilmez.

Koenzim Q10 kullanım alanları

Koenzim Q10 en çok yaşlanma karşıtı etkisi ile kozmetik alanında kullanılmaktadır. Bunun dışında sporcularda radikalleri engellediğinden ötürü antioksidan şeklinde de kullanılır.