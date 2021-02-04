Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Paris Saint Germain'in (PSG) Arjantinli Yıldızı Angel Di Maira'nın Messi'yle ilgili "Gelecek sene PSG'ye katılabilir" şeklindeki yorumuna tepki gösterdi. Di Maria, vatandaşı konusundaki soruya, "Evet, evet, umarım gelir. Bir çok olasılık var. Sakin olmalıyız, olaylar gelişecektir" yanıtını vermişti.

NTV Spor'un haberine göre Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile eşleşen Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman ise, "Bunlar bana saygısızlık olarak geliyor. Kişilerin bu tarz transfer söylemleri bana yöre yanlış" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeye de vurgu yapan Hollandalı, "Bunların yanında, onlarla eşleştik" açıklamasını yaptı.

PSG'nin Sportif Direktörü Leonardo ise geçen ay France Football dergisine verdiği röportajda, "Messi gibi büyük oyuncalar her zaman PSG'nin transfer listesinde olacak. Ancak şu anda onu konuşma veya hayal etme zamanı değil" açıklamasını yapmıştı.