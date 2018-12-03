Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sezonun flaş takımlarından Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Mücadele öncesi Sarı Lacivertli ekibin teknik sorumlusu Erwin Koeman, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Koeman'ın maç öncesi açıklamaları:

"Oyuncular makine değiller. Çok fazla sayıda maç oynuyoruz, milli takıma giden oyuncular vardı. Bizi bekleyen 8 maç daha var. Herkese ihtiyacımız var, taze, dinç olmalarına ihtiyacımız var. Bu yüzden değişiklikler yaptık."

"Sorunumuz, gol atabilmek için çok fazla sayıda pozisyon üretmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'deki herkes biliyor, Fenerbahçe maçlar kazanmak zorunda."



