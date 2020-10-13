Koeman: Suarez’e ‘git’ demedim

Barcelona’nın yeni hocası Ronald Koeman, kendisinin ve yönetimin takımda istemediği için Atletico Madrid’e transfer olduğu iddia edilen Luis Suarez’le ilgili ilk kez konuştu.

Koeman, “Suarez’e, burada takıma girmesinin kolay olmadığını söyledim. İsteseydi takımda kalabilir ve benim haksız olduğumu kanıtlamak için forma savaşına girerdi” ifadelerini kullandı.