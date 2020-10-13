Koeman: Suarez’e ‘git’ demedim

Barcelona’nın yeni hocası Ronald Koeman, Atletico Madrid’e transfer olduğu iddia edilen Luis Suarez’le ilgili ilk kez konuştu. Koeman, Suarez’e takıma girmesinin kolay olmadığını ancak takımda kalabileceğini söylediğini açıkladı

13 Ekim 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Koeman: Suarez’e ‘git’ demedim

Barcelona’nın yeni hocası Ronald Koeman, kendisinin ve yönetimin takımda istemediği için Atletico Madrid’e transfer olduğu iddia edilen Luis Suarez’le ilgili ilk kez konuştu.

Koeman, “Suarez’e, burada takıma girmesinin kolay olmadığını söyledim. İsteseydi takımda kalabilir ve benim haksız olduğumu kanıtlamak için forma savaşına girerdi” ifadelerini kullandı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...