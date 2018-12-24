Düzenlenen Gençler Bölge Takım karşılaşmaları, Talas Spor Salonunda oynandı. A ve B Takımları olarak müsabakalara katılan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, karşılaşmalarda gösterdiği performansla göz doldurdu. Turnuvada üstün bir oyun sergileyen Erkekler B Takımı, müsabakalar sonucunda İç Anadolu Bölge ikincisi olurken A Takımı ise üçüncülük elde etti. Bayanlarda ise B Takımı turnuva sonucunda bölge birincisi olurken A Takımı ise ikinci oldu. Böylelikle Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımları, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımlarımız, karşılaşmalarda elde ettiği başarılar sayesinde Kocasinan’ı Türkiye Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazandı. Özellikle hem yurt içinde hem yurt dışında bayan takım oyuncularımız şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil ediyor. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım tamdır. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bize bu gururu yaşattıkları için başta hocalarımız olmak üzere tüm sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyük bir başarıya imza atan sporcular ise, desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

İHA