Kocaman:Hayal kırıklığı yaşadık

Sarı-Lacivertliler’in çiçek takdim ettiği deneyimli teknik adam için ‘Evine hoş geldin Aykut Kocaman’ pankartları açıldı. Sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık veren Kocaman maç sonrası, “Geçen hafta 15. saniye kırmızı ve yenen gol. Bugün kendi normalimizn dışına taşan bir oyun. Bu sezon ceza sahası dışından gol yemedik ancak bugün (dün) 4 golü uzaktan yedik. Hakem Ali Şansalan gelecek vaadediyor ama hatalarıyla ilk yarıda gidişatımızı daha da olumsuza hızlandıran faktörlerden biriydi” dedi. Eski oyuncusu Ozan Tufan ile ilgili soruya cevap vermeyen Kocaman, cezası nedeniyle oynayamayan kaleci Serkan Kırıntılı ile ilgili olarak ise şöyle konuştu: Belki 6-7 olurdu, belki hiç olmazdı. Bilemeyiz.