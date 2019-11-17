‘Kocaman’a güvenimiz tam

İttifak Holding Konyaspor’un basın sözcüsü Güven Öten, teknik direktörleri Aykut Kocaman’la yola devam edeceklerini belirterek, “Biz Aykut hocamıza her yönüyle güvenerek anahtarı teslim ettik” dedi. Kötü sonuçların geride kalacağını ifade eden Öten, “En ufak bir endişemiz, sorgulamamız, soru işaretimiz yok. Geçmiş dönemlerde hocamız Konyaspor’dayken, yine böyle şeyler olmuştu. Biz yönetim, teknik ekip, futbolcular, taraftar ve basın tek yürek olursak, bu dönemleri çok rahatlıkla aşarız. Buna inancımız var. Ama bu beşli bacağın bir tanesinde sıkıntı olduğu zaman, bunlar sekteye uğruyor” değerlendirmesini yaptı.