Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, istifa eden Mustafa Reşit Akçay için kulübün sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımlandı. Yapılan paylaşımda, “Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine yaşattıkları şampiyonluk başta olmak üzere verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

11 yıllık 1. Lig hasretini sonlandırdı

Ocak 2021'de Kocaelispor'un başına geçen 63 yaşındaki teknik direktör, Körfez ekibinin 11 yıllık 1. Lig hasretini sonlandırmıştı. Akçay yönetimindeki Kocaelispor, 28 Mayıs 2021'de 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etmiş, Spor Toto 1. Lig'e yükselmişti. Mustafa Reşit Akçay'la 47 maça çıkan Yeşil Siyahlılar, 22 galibiyet, 9 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı.