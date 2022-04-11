Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kaybeden Kocaelispor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Körfez ekibi, Mustafa Reşit Akçay'ın ayrılmasının ardından yerine gelen Mehmet Altıparmak ile de Bursaspor 'a 2-1 yenildikleri maç sonrası yollarını ayırma kararı aldı.

Resmi açıklama bekleniyor

Altıparmak'ın ayrılığına ilişkin resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Altıparmak'ın yerine kim gelecek?

Yeşil-siyahlılarda yeni teknik adam için ilk adayların arasında son olarak Altay'ı çalıştıran Serkan Özbalta yer alıyor.

Öte yandan, TFF 1. Lig'de küme düşme bölgesinde büyük bir savaş yaşanıyor. 4 takımın küme düşeceği 19 takımlı ligde Kocaelispor 29 maçta topladığı 33 puanla 17. sırada yer alıyor. Balıkesirspor'un matematiksel olarak düştüğü 1.Lig'de küme düşme bölgesinde sıralama şöyle:

13 -Boluspor- 35 puan

14- Menemen Belediyespor- 35 puan

15- Altınordu -34 puan

16- Denizlispor -33 puan

17- Kocaelispor - 33 puan

18- Bursaspor - 31 puan

19- Balıkesirspor - 11 puan

Kaynak: Ajansspor